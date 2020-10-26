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    Шоу-биз

    Любовница Брэда Питта сверкнула прелестями в откровенном наряде (фото)

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    Модель Николь Потуральски - Любовница Брэда Питта сверкнула прелестями в откровенном наряде (фото)
    Модель Николь Потуральски
    instagram.com/nico.potur/

    Откровенными снимками звезда делится в своем Инстаграме

    Накануне стало известно, что возлюбленная Брэда Питта вновь вернулась к своему мужу Роланду Мэри. 27-летнюю модель видели в ресторане 68-летнего бизнесмена в компании друзей. Молодые люди весело проводили время, а глаза Николь буквально светились от счастья. После этого в своем Instagram немка снова опубликовала откровенный снимок.

    Потуральски позировала в своей квартире в Берлине, накинув на плечи объемный вязаный свитер. При этом она оголила бедро и подразнила фанатов полуобнаженной грудью.

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    Любовница Брэда Питта сверкнула прелестями в откровенном наряде (фото)
    Любовница Брэда Питта сверкнула прелестями в откровенном наряде (фото)
    instagram.com/nico.potur/

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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    модель время НЛО
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