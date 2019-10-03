Любовница Леонардо ДиКаприо снялась в мужской рубашке на голое тело



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лео ДиКаприо и Камила Морроне instagram.com/redcarpetmood/

Возлюбленная звезда «Титаника» ярко подчеркнула глаза

22-летняя возлюбленная Леонардо ДиКаприо порадовала поклонников новыми чувственными снимками. Камила Морроне позировала в мужской рубашке на голое тело. Позируя перед объективом, девушка чувственно прижимала ткань к своему тему. Это позволило заметить, что под рубашкой нет белья.

Напомним, 44-летний Леонардо Дикаприо и 22-летняя Камила Морроне вместе уже около двух лет. Недавно папарацци удалось запечатлеть, как Леонардо ДиКаприо впервые проявил чувства к молодой возлюбленной на публике.