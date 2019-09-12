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    Шоу-биз

    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Законная супруга баскетболиста Яниса Тимма полгода терпела его измены

    Стало известно имя тайного возлюбленного 36-летней Анны Седоковой, о котором она регулярно упоминала в своем Instagram. Им оказался известный в Латвии баскетболист 27-летний Янис Тимма.

    Законная жена спортсмена Сана опубликовала скандальный пост в своем блоге, где заявила, что давно знала о его отношениях с российской певицей. Однако почти полгода терпела их, желая сохранить семью. Этот пост женщина позже удалила.

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    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына
    Любовник экс-«ВиаГры» Седоковой бросил ради нее жену и сына

    В настоящее время Янис подтвердил слова своей жены о романе с Анной Седоковой и потребовал срочного развода, а также раздела имущества

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