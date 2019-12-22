Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной



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57-летний голливудский актер был замечен с неизвестной молодой женщиной в Лондоне

Круз получил удостоверение пилота еще в 1994 году во время съемок фильма «Миссия невыполнима»

Голливудский актер Том Круз и его спутница пришли на вертолетную площадку, расположенную в центре города. Там они затем поднялись на борт, и Том сел за штурвал.

Пара летала над городом, любуясь видами британской столицы. Очевидцы отмечают, что актер находился в прекрасном настроении, когда вел блондинку к вертолету. Он был одет непринужденно: темно-синий джемпер и джинсы. Его спутница, блондинка с каре, для вертолетной прогулки надела теплый черный пуховки.