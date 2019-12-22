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    Шоу-биз

    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной

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    <p>57-летний голливудский актер был замечен с неизвестной молодой женщиной в Лондоне</p> <div></div> - Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной

    57-летний голливудский актер был замечен с неизвестной молодой женщиной в Лондоне

    Круз получил удостоверение пилота еще в 1994 году во время съемок фильма «Миссия невыполнима»

    Голливудский актер Том Круз и его спутница пришли на вертолетную площадку, расположенную в центре города. Там они затем поднялись на борт, и Том сел за штурвал.

    Пара летала над городом, любуясь видами британской столицы. Очевидцы отмечают, что актер находился в прекрасном настроении, когда вел блондинку к вертолету. Он был одет непринужденно: темно-синий джемпер и джинсы. Его спутница, блондинка с каре, для вертолетной прогулки надела теплый черный пуховки.

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    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной
    Любвеобильный Том Круз увлекся новой женщиной

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