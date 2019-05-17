Мадонна рассекретила детали своего выступления на «Евровидении-2019»



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Мадонна instagram.com/madonna/

Певица привезла с собой в Тель-Авив команду из команду из 135 человек

60-летняя поп-королева Мадонна умело подогревает интерес зрителей к своему выступлению в финале «Евровидения». За сутки до появления на сцене она раскрыла секрет, представив песню, которую будет исполнять.

В своем блоге поп-дива делится короткими видеозаписями, сделанными на репетициях. Мадонна выйдет на сцену в наряде, который специально для этого случая создал Жан-Поль Готье. Он выдержан в лучших традициях неповторимого стиля певицы.

Сама Мадонна считает, что похожа в сценическом образе на Жанну д’Арк. А повязка на глазу напоминает о ее новом альбоме «Мадам Икс».

По контракту, звезда исполнит две песни - хит 1989 года Like A Prayer и новую композицию. Премьера трека Future состоялась 16 мая. Мадонна спела его вместе с американским рэпером Quavo.

Выступать Мадонна и рэпер также будут вместе. В общей сложности певица привезла с собой в Тель-Авив команду из команду из 135 человек. Гонорар за выступление составит $2 миллиона. Все расходы взял на себя израильский миллиардер и филантроп Сильван Адамс.

Напомним, что уже завтра вечером в Тель-Авиве пройдет финал международного песенного конкурса и поклонники «Евровидения-2019» узнают, кто же станет обладателем хрустального микрофона.

Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.



