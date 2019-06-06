Мадонна рассказала о своей борьбе за права женщин



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Мадонна

Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма

60-летняя Мадонна рассказала о взглядах на некоторые острые проблемы современности. Певица призналась, что феминистическое движение долго отказывалось считать ее одной из своих представительниц.

Поп-звезда дала подробное интервью для журнала New York Times и снялась для его обложки. На снимке Мадонна смотрит на зрителя, выглядывая из разреза в своей старой фотографии. Ее сделал фотограф Стивен Майзел еще в 1991 году.

«Прежде всего, я хотела зарабатывать на жизнь. Я устала от нищеты. А во-вторых, все, чего я хотела, – песню, которая прозвучит по радио. Это все, о чем я молилась. Одна песня», – рассказала Мадонна.

Певица считается человеком, который положил начало третьей волне феминизма. Она всегда боролась за права женщин, призывала их быть независимыми, высказывать свое мнение и не бояться быть сексуальными. Но в течение многих лет активистки движения отказывали звезде в праве считаться феминисткой за слишком откровенные высказывания и дерзкие образы.

«Феминистки критиковали меня. Они говорили: «Ты не можешь использовать свою сексуальность, чтобы расширить свои возможности». Но считаю, что это ерунда! Потому что сексуальность – это часть меня как женщины. И это не единственное мое оружие», – утверждает Мадонна.