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    Шоу-биз

    Мадонна разрыдалась после падения на концерте и отменила выступления

    • Розсилка
    Американская певица Мадонна - Мадонна разрыдалась после падения на концерте и отменила выступления
    Американская певица Мадонна
    Фото: instagram.com/madonna/

    Певица села мимо стула и получила травму, из-за чего отменила следующие концерты

    На прошлой неделе Мадонна выступала в Париже со своей программой Madame X Tour. В ходе концерта с певицей произошел неприятный случай: во время номера со стульями Мадонна села мимо стула и ударилась копчиком о пол. 61-летняя звезда несколько раз неудачно попыталась встать, но не смогла и расплакалась.

    Одна из пользователей Twitter рассказала эту историю:

    Подруга, посетившая шоу Мадонны, рассказала мне, что в конце песни Vogue она упала на пол, не долетев до стула. Танцовщица должна была помочь ей взобраться, а Мадонна разрыдалась и не могла остановиться.

    Певица получила травму и отменила несколько следующих концертов. Однако это не первый подобный случай. Мадонна философски отнеслась к падению и спокойно объяснила в своем Instagram, что несколько дней ей нужно отлежаться.

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    Мадонна разрыдалась после падения на концерте и отменила выступления
    Мадонна разрыдалась после падения на концерте и отменила выступления
    Мадонна разрыдалась после падения на концерте и отменила выступления
    Мадонна разрыдалась после падения на концерте и отменила выступления
    Фото: instagram.com/madonna/

    «Вот и я - создание из плоти и крови. И если бы только наши колени не выворачивались, хрящи не рвались, ничего не болело и слезы никогда не падали из наших глаз... Но, увы, это происходит, и спасибо Богу за такое важное напоминание о том, что мы живые люди. Две ночи назад я упала на сцене, стул был буквально вытащен из-под меня по ошибке, и я приземлилась на копчик. Шоу я закончила, но только потому, что я ненавижу разочаровывать. Но сегодня даже я вижу, что этой сломанной кукле, скрепленной скотчем и клеем, стоит остаться в постели и несколько дней отдохнуть. Чтобы она могла закончить тур с улыбкой на лице и в целости», – написала Мадонна.

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