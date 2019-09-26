Манекенщик без штанов с зажигательной походкой стал звездой подиума



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Леон вышел на подиум в кожаной куртке и шапке-пилотке

В рамках парижской Недели моды состоялся показ Maison Margiela. Гостей шоу поразил выход 19-летнего немецкого манекенщика Леона Дэйма. Юноша стал настоящей звездой благодаря своей зажигательной походке, которой он закрывал показ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leon Dame (@leondame) 25 Сен 2019 в 7:25 PDT

Леон вышел на подиум в кожаной куртке и шапке-пилотке. На нем не было штанов, зато были высокие сапоги на шпильке. Под ритмичную музыку манекенщик уверенным шагом продефилировал от начала до конца подуима. Во время походки он выразительно и как бы мимолетно посмотрел на публику.