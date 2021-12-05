Помер український композитор, учасник гурту «Хорея Козацька», Данило Перцов

Відомо, що музикант перебував у лікарні із коронавірусом

Український композитор, музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов помер 5 грудня у віці 48 років. Про це йдеться на сторінках Facebook гурту «Хорея Козацька» та його лідера Тараса Компаніченка.

«Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле!», – зазначено на сторінці групи в Facebook.

1 грудня Компаніченко писав, що Перцов був госпіталізований до лікарні із ковідом і перебував у реанімації на кисневому концентраторі. За його словами, музикант був госпіталізований до столичної лікарні №12.

Данило Перцов – член Спілки композиторів України. Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет). З 2005 року був частиною «Хореї Козацької».

Гурт «Хорея Козацька» /фото:facebook.com/andrij.bondar

Гурт «Хорея Козацька» виник у 2005 році в Києві. Колектив виконує пісні, знайдені в архівах, рукописних та друкованих збірниках.

Гурт має репертуар із пісень різних часів: від пізнього середньовіччя до сучасності – тем війни на Донбасі.

Дума про Савур могилу Автор: Хорея Козацька Chorea Kozacka

У колективі – лише чоловіки. Грають на різних інструментах та виконують пісні акапельно.

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