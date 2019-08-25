Marvel анонсировал женщину-Халка



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She-Hulk выйдет на экраны в 2021 году

Один из самых долгожданных среди фанатов вселенной Marvel персонажей – женская версия Халка – все-таки получит собственную киноверсию. Пока что речь о сериале, который будет запущен на площадке Disney+, но ходят слухи, что персонаж появится и в следующем «Человеке-пауке». Правда, эта версия на данный момент нереальна из-за перехода прав на Паука от Marvel к Sony. Такое решение уже породило волну недовольств среди поклонников «Мстителей» и самих звезд.

Что касается проекта She-Hulk, то известно, что он выйдет на экраны в 2021 году, а кто получит главную роль – фанатам еще предстоит поломать голову: студия хранит это тайне.