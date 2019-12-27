Маша Ефросинина показала архивное фото 20-летней давности



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Ефросинина рассказала, как начиналась ее карьера на ТВ

Ведущая рассказала, как начинала свою карьеру на телевидении

Известная телеведущая Маша Ефросинина в начале карьеры на телевидении обладала лишним весом. В честь 20-летия передачи «Подъем» на Новом канале, в которой она начала свой путь, Ефросинина опубликовала яркий фотоколлаж. В нем соединены два фото, на которых Маша запечатлена с известным украинским шоуменом Юрием Горбуновым - 20 лет назад и в наше время.

На кадрах видно, что сейчас ведущая заметно похудела и похорошела. Она также рассказала подробности того, как начиналась ее карьера на ТВ, и отметила, что очень благодарна за эту школу жизни.

instagram.com/mashaefrosinina/

«Подъем. Через несколько дней закончится 2019 год. И я поняла, что могу не успеть обозначить одну из исторических дат в моей телевизионной карьере! Ведь в этом году тому самому «Подъему», который вы вспоминаете мне до сих пор, исполнилось двадцать лет!!! Летом 1999 года нас с @gorbunovyuriy пригласили на пробы для утреннего шоу на никому не известном, только начавшем вещание канале со странным названием «Новый» и попросили что-то рассказать в камеру! И ровно в тот момент на всем канале выключился свет! Юра сказал: «Это знак! Валим отсюда! Это ж идиотами надо быть, чтобы просыпаться в 4.30 утра!» Но нас не отпустили, и записали пробы в технической комнате, подключив камеры к аккумуляторам. Пять лет моей жизни в прямом эфире! Лучшая из существующих телевизионная школа! Абсолютное взросление, сложное испытание славой и любовью к телевидению в днк! Спасибо всем, кто до сих пор помнит!. Однако умоляю, если вы дяденька з бородой и двумя детьми, и вам очень хочется подойти ко мне на улице и сказать: «Я рос на ваших передачах!» – лучше сдержитесь. Перещеголять вас может только фраза: «Маша, моя бабушка – ваша фанатка!» - поделилась Ефросинина.