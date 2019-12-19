Регина Тодоренко показала, как кормит грудью сына (фото)



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instagram.com/reginatodorenko

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото с годовалым сыном Майклом

Украинская ведущая и бывшая певица Регина Тодоренко, которая после замужества живет и работает в России, опубликовала в Instagram фото, где показала, как кормит грудью своего сына.

«Майкл – лучшее, что случилось в моей жизни!» – заявила она.

Она призналась, что ее раздражал плач сына, но она пересмотрела свои взгляды на это.

«Это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает», – рассказала телеведущая.

instagram.com/reginatodorenko

В сентябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов официально объявили о том, что встречаются и ожидают первенца. 5 декабря 2018 года в одном из столичных роддомов Регина родила мальчика.