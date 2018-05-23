«Машина времени» бесплатно выступит в Киеве

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Андрей Макаревич

Рокеры дадут два концерта в середине июня

Легендарная российская группа «Машина времени», фронтмен которой Андрей Макаревич активно выступает против российской агрессии в Украине, выступит в Киеве. Такое решение музыканты приняли, чтобы не ехать с концертом в оккупированный Крым.

Коллектив даст концерт на фестивале MotoOpenFest, который состоится 16 и 17 июня на территории парка «Муромец» и развлекательного комплекса Х-парк. В программе много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодиллеров и многое другое.

«Машина времени» сыграет свои хиты 16 июня. В этот день поддержат ветеранов сцены белорусы «Дай дарогу!», наши казаки Kozak System, хулиганы «Гражданин Топинамбур» и перспективные киевляне W.H.I.T.E. Во второй день выйдут не менее крутые команды, однако их имена пока держатся в тайне.

Заметим, что вход на MotoOpenFest будет свободен.

Джерело: ТСН