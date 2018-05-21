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    Ани Лорак рассыпалась в комплиментах олигарху Путина

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    Ани Лорак и Филипп Киркоров
    Ани Лорак и Филипп Киркоров

    Артистка выложила фотографии с юбилея российского бизнесмена

    Скандально известная украинская певица Ани Лорак высказал восторг от вечеринки в Кремлевском дворце, где прошел масштабный концерт в честь 60-летия российского миллиардера и поэта Михаила Гуцериева, пишет «Главком».

    На своей странице в Instagram артистка поблагодарила Гуцериева за праздник, а также опубликовала новые фото с мероприятия, на которых присутствует и российский певец Филипп Киркоров.

    «Какой же прекрасный и теплый вечер был вчера. С днем рождения, дорогой Михаил Гуцериев! Спасибо за праздник!» - написала Ани Лорак.

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    Ани Лорак рассыпалась в комплиментах олигарху Путина
    Ани Лорак рассыпалась в комплиментах олигарху Путина
    Ани Лорак рассыпалась в комплиментах олигарху Путина

    Многие поклонники артистки оставили под этими снимками множество восторженных комментариев. Вместе с тем нашлось и множество таких, кого возмутил поступок певицы.

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