  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым

    • Розсилка
    Регина Тодоренко и Влад Топалов - Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым
    Регина Тодоренко и Влад Топалов

    Долгое время украинская певица и телеведущая, которая все чаще мелькает на российском телевидении пыталась скрыть от общественности имя своего нового возлюбленного

     На протяжении долго времени Регина рассказывала в интервью, что ее сердце не свободно, но имени возлюбленного не раскрывала. Но, все тайное становится явным.

    Российские папарацци застукали Регину Тодоренко с возлюбленным в Макдоналдсе. Им оказался экс-солист дуэта Smash Влад Топалов. Ожидая свой заказ возле кассы, парочка не стесняясь обнималась и целовалась.

    Соответствующие снимки появились на сайте издания super.ru.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым
    Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым
    Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым

    Стоит отметить, что Влад Топадлов и Регина Тодоренко в многочисленных интервью комментировали слухи о своем романе так: «У нас чисто дружеские отношения. Никакого романа нет». 

    Читайте також
    Украинская музыка российский певец
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ