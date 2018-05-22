Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым
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Розсилка
Долгое время украинская певица и телеведущая, которая все чаще мелькает на российском телевидении пыталась скрыть от общественности имя своего нового возлюбленного
На протяжении долго времени Регина рассказывала в интервью, что ее сердце не свободно, но имени возлюбленного не раскрывала. Но, все тайное становится явным.
Российские папарацци застукали Регину Тодоренко с возлюбленным в Макдоналдсе. Им оказался экс-солист дуэта Smash Влад Топалов. Ожидая свой заказ возле кассы, парочка не стесняясь обнималась и целовалась.
Соответствующие снимки появились на сайте издания super.ru.
Стоит отметить, что Влад Топадлов и Регина Тодоренко в многочисленных интервью комментировали слухи о своем романе так: «У нас чисто дружеские отношения. Никакого романа нет».