Жаркие поцелуи в Макдоналдсе: Папарацци слили в сеть видео с Тодоренко и Топаловым



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Долгое время украинская певица и телеведущая, которая все чаще мелькает на российском телевидении пыталась скрыть от общественности имя своего нового возлюбленного

На протяжении долго времени Регина рассказывала в интервью, что ее сердце не свободно, но имени возлюбленного не раскрывала. Но, все тайное становится явным.

Российские папарацци застукали Регину Тодоренко с возлюбленным в Макдоналдсе. Им оказался экс-солист дуэта Smash Влад Топалов. Ожидая свой заказ возле кассы, парочка не стесняясь обнималась и целовалась.

Соответствующие снимки появились на сайте издания super.ru.

Стоит отметить, что Влад Топадлов и Регина Тодоренко в многочисленных интервью комментировали слухи о своем романе так: «У нас чисто дружеские отношения. Никакого романа нет».