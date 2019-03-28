Маска из черной икры: Виктория Бекхэм делает омолаживающие процедуры стоимостью $1,5 тысячи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Викотория Бекхэм

Врач Гарольд Лэнсер раскрыл секрет вечной красоты дизайнера

Дерматолог из Беверли-Хиллз доктор Гарольд Лэнсер поделился секретом вечной молодости Виктории Бекхэм.

Конечно, отсутствие морщин у 44-летней экс-перчинки можно объяснить тем, что она взяла себе за правило никогда не улыбаться на публике, однако без новомодных косметических методик тут не обошлось.

Лэнсер, к числу клиентов которого также относятся Ким Кардашян, Дженнифер Лопес и Бейонсе, рассказал, что супруга Дэвида Бекхэма периодически проходит процедуру Legacy Facial, которую он разработал сам.

Сначала он делает Виктории тканевую маску для лица на основе черной икры и маску для глаз из жемчужной крошки. После в ход идут инъекции стволовых клеток, а также процедура со светодиодами и кислородная терапия.

Часто эту методику называют «разглаживающей», так как после нее лицо становится таким же гладким, как у младенца. Такое омоложение обходится звездам в кругленькие 1450 долларов.