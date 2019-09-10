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    Шоу-биз

    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери

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    <p>Мелани Гриффит</p> <p>Фото: imdb</p> - Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери

    Мелани Гриффит

    Фото: imdb

    Звезда сделала неожиданное заявление

    29-летняя Дакота Джонсон и 42-летний Крис Мартин вместе уже почти два года. 62-летняя мать актрисы, Мелани Гриффит впервые высказалась по поводу этих отношений.

    Оказалось, что бывшая жена Антонио Бандераса в восторге от музыканта. Ее не смущает даже то, что Крис очень близок со своей экс-супругой Гвинет Пэлтроу. По словам Мелани, она считает, что Джонсон и Мартин отлично подходят друг другу.

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    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мать Дакоты Джонсон призналась в любви бойфренду своей дочери
    Мелани Гриффит

    «Я люблю бойфренда своей дочери. Они отличная пара!» — поделилась Гриффит с People. Она отмечает, что Дакота очень скрытна, если это касается ее личной жизни. Мелани уважает желание дочери и не делится подробностями.

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