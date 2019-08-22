Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Фокс

Актриса поразила зрителей своим модным нарядом.

33-летняя голливудская актриса Меган Фокс ярко появилась на премьере фильма «Битва за Чансари» в Сеуле. Для выхода звезда надела темный топ-корсет с глубоким декольте и брюки в классическом стиле.

Напомним, Меган замужем за 46-летним актером Брайаном Остин Грином. Пара воспитывает троих сыновей – Ноа, Боди и Джорни. Поклонники артистки считают, что после рождения троих детей она стала еще красивее. Фокс сохранила стройную фигуру и продолжает свою актерскую карьеру. Артистку критикуют за ее методы воспитания. Звездная мама одевает сыновей в девичьи платья. Актриса объясняет свою позицию личным выбором самих мальчиков.