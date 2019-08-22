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    Шоу-биз

    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте

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    Меган Фокс - Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Меган Фокс

    Актриса поразила зрителей своим модным нарядом.

    33-летняя голливудская актриса Меган Фокс ярко появилась на премьере фильма «Битва за Чансари» в Сеуле. Для выхода звезда надела темный топ-корсет с глубоким декольте и брюки в классическом стиле.

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    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте
    Мать троих детей Меган Фокс восхитила соблазнительным образом в платье с глубоким декольте

    Напомним, Меган замужем за 46-летним актером Брайаном Остин Грином. Пара воспитывает троих сыновей – Ноа, Боди и Джорни. Поклонники артистки считают, что после рождения троих детей она стала еще красивее. Фокс сохранила стройную фигуру и продолжает свою актерскую карьеру. Артистку критикуют за ее методы воспитания. Звездная мама одевает сыновей в девичьи платья. Актриса объясняет свою позицию личным выбором самих мальчиков.

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