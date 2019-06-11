Майкл Рукер снимется в сериале «Тёмная башня» по романам Стивена Кинга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Работа над пилотным эпизодом уже идёт

Майкл Рукер («Стражи Галактики», «Ходячие мертвецы») снимется в сериале «Тёмная башня» по мотивам цикла романов Стивена Кинга. Кого он сыграет, пока что тайна.

Пилотный эпизод проекта сейчас снимают в Хорватии. Всего в первом сезоне будет 13 серий.

Главные роли получили Яспер Пяякконен («Чёрный клановец») и Сэм Страйк. Страйк сыграет Роланда Дискейна (Стрелка), а Пяякконену достался образ злодея Рэндалла Флэгга (Человека в Чёрном). Планируется, что сериал расскажет о том, как Роланд стал Стрелком и впервые столкнулся со своим главным противником.

«Тёмная башня» — цикл романов американского писателя Стивена Кинга, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Первая книга увидела свет в 1988 году. В 2017 году вышел фильм «Тёмная башня» датского режиссера Николая Арселя, призванный служить одновременно экранизацией и продолжением книг; в главных ролях снялись Идрис Эльба и Мэттью Макконахи. Фильм получил в основном отрицательные отзывы кинокритиков.

Планируется, что сериал выйдет на экраны в 2020 году.

Джерело: Киноафиша