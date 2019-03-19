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    Шоу-биз

    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео

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    <p>Майли Сайрус</p> <p>Фото: instagram /&nbsp;mileycyrus</p> - Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео

    Майли Сайрус

    Фото: instagram / mileycyrus

    33-летняя Фриман умерла после долгой борьбы с рядом тяжелых болезней

    Американскую певицу Майли Сайрус переполняли эмоции во время церемонии прощания со звездой американского «Голоса» Дженис Фриман, которая была ее подопечной в 13-м сезоне шоу.

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    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Майли Сайрус не сдержала слез на похоронах своей подруги: трогательное видео
    Фото: instagram / janicefreeman/

    «Я никогда не была ее наставницей, она была моей. Она научила меня всему, что я знаю о любви. Для меня эта потеря невыносима. Я всегда буду твоей сестрой, не оставлю тебя и твою семью, Дженис, я скучаю по тебе сильнее, чем могу выразить словами», – сквозь слезы говорила Майли, прежде чем посвятить песню ушедшей из жизни подруге.

    33-летняя Фриман умерла после долгой борьбы с рядом тяжелых болезней: волчанкой, раком шейки матки и менингитом. Она не сдавалась, сохраняла позитивный настрой и мечтала достичь успеха в музыкальной карьере, чтобы обеспечить своей 12-летней дочери достойное будущее. Дженис и Майли сблизились во время проекта и не перестали общаться после его завершения. Сайрус поддерживала семью своей подруги финансово, помогла решить проблему с жильем и встать на ноги. «Ты мой человек, Майли. Лучший друг, с которым я буду до самого конца. Ты всегда можешь на меня рассчитывать», – говорила о ней Фриман в соцсетях. Второго марта Дженис стало трудно дышать: супруг делал ей искусственное дыхание до самого приезда скорой, но спасти певицу не удалось.

    знаменитости шоу-бизнес умер
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