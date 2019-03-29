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    Шоу-биз

    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус

    Незадолго до преображения певица подписалась на страницу «Ханны Монтаны» в соцсетях

    26-летняя Майли Сайрус удивила поклонников неожиданным преображением. Певица решила вернуться к своему знаменитому образу из сериала «Ханна Монтана», который выходил с 2006 по 2011 год на Disney Channel.

    После завершения сериала Майли несколько раз меняла имидж и экспериментировала со стилем, стараясь уйти от надоевшего ей образа «милой девочки». Однако теперь актриса соскучилась по своей экранной героине.

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    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»
    Майли Сайрус певица вернулась к образу из сериала «Ханна Монтана»

    «Вы знаете, ребята, было очень тяжело возвращаться назад. Но я решила, что стану Ханной навсегда. Благодаря мне о моей героине снова напишет вся пресса», - пошутила Сайрус.

    Девушка сделала новую стрижку с челкой и осветлила волосы. Она показала процесс преображения в Instagram Stories и отметила, что это не парик. «Я выиграла в челлендже!» - заявила артистка, сравнив новое фото и кадр 10-летней давности.

    Незадолго до преображения Майли подписалась на страницу «Ханны Монтаны» в соцсетях. Из-за этого многие подумали, что она снимется в продолжении сериала о приключениях школьницы-певицы, которая живет двойной жизнью.

     

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