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    Шоу-биз

    Майли Сайрус съехалась с любовницей

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус съехалась с любовницей
    Майли Сайрус

    После разрыва с мужем популярная американская певица и актриса все чаще появляется в компании новой избранницы

    Не прошло и месяца после развода с Лиамом Хемсвортом, как 26-летняя Майли Сайрус и 30-летняя Кейтлин Картер стали жить вместе. Майли с Кейтлин стали замечать вместе еще в августе, как раз в то время, когда Сайрус и Хемсворт объявили об окончании 10-летних отношений.

    «Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время вместе с Кейтлин», – цитирует инсайдера американский таблоид People.

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    Майли Сайрус съехалась с любовницей
    Майли Сайрус съехалась с любовницей
    Майли Сайрус съехалась с любовницей
    Майли Сайрус съехалась с любовницей
    Майли Сайрус съехалась с любовницей
    Майли Сайрус съехалась с любовницей

    О том, что Хемсворт подал на развод с Сайрус, стало известно 21 августа. Причиной стали снимки, на которых Сайрус целуется с Кейтлин Картер во время совместного отдыха в Италии на озере Комо.

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