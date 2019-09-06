Майли Сайрус устроила нежную фотосъемку с любовницей (фото)



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Майли Сайрус instagram.com/redcarpetmood/

Новой возлюбленной певицы вчера исполнился 31 год

26-летняя Майли Сайрус устроила романтичную съемку в черно-белых нарядах с любовницей Кейтлин Картер. Майли предстала в рубашке и брюках, а Кейтлин выбрала более женственный образ. Она позировала в элегантном мини-платье с глубоким квадратным вырезом. Звезды сфотографировались на смотровой площадке с роскошным видом на город. Девушки искренне смеялись и выглядели невероятно счастливыми.

Позже влюбленные объединились с друзьями на ужине. В конце вечера под милое пение друзей Кейтлин, загадав желание, задула свечу на своем десерте. Майли, сидевшая рядом, снимала трогательный момент на смартфон.