  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом

    • Розсилка
    <p>29-летний Лиам Хемсворт лишь недавно оправился от болезненного разрыва с 27-летней Майли Сайрус, которое произошло в августе текущего года</p> <div></div> - Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом

    29-летний Лиам Хемсворт лишь недавно оправился от болезненного разрыва с 27-летней Майли Сайрус, которое произошло в августе текущего года

    Бывшая возлюбленная актера позволяет себе вспоминать о прошлых отношениях с долей иронии

    Один из поклонников Майли, предприниматель Мэтти Мо, в шутку написал, что в 2020-м году надеется жениться на певице. Сайрус не оставила публикацию без внимания и ответила с сарказмом: «Вероятнее всего, это продлится недолго. Но никогда не оставляй попыток. В конечном итоге ты не сможешь понять, пока сам не попробуешь».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом
    Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом

    Свой комментарий знаменитость сопроводила смайликом обручального кольца, намекая на историю их с Хемсвортом брака. Экс-возлюбленные встречались на протяжении 10 лет, а после узаконивания отношений прожили в качестве супругов всего 8 месяцев.

     Читайте также: Шарлиз Терон заявила, что сама спровоцировала режиссера на сексуальные домогательства
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ