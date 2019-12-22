Майли Сайрус высмеяла свой неудачный брак с Лиамом Хемсвортом



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29-летний Лиам Хемсворт лишь недавно оправился от болезненного разрыва с 27-летней Майли Сайрус, которое произошло в августе текущего года

Бывшая возлюбленная актера позволяет себе вспоминать о прошлых отношениях с долей иронии

Один из поклонников Майли, предприниматель Мэтти Мо, в шутку написал, что в 2020-м году надеется жениться на певице. Сайрус не оставила публикацию без внимания и ответила с сарказмом: «Вероятнее всего, это продлится недолго. Но никогда не оставляй попыток. В конечном итоге ты не сможешь понять, пока сам не попробуешь».

Свой комментарий знаменитость сопроводила смайликом обручального кольца, намекая на историю их с Хемсвортом брака. Экс-возлюбленные встречались на протяжении 10 лет, а после узаконивания отношений прожили в качестве супругов всего 8 месяцев.