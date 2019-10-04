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    Шоу-биз

    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)

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    <p>Майли Сайрус</p> <p>Фото: instagram.com/mileycyrus/</p> - Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)

    Майли Сайрус

    Фото: instagram.com/mileycyrus/

    Молодых людей увидели в закусочной

    После расставания с супругом Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус начала встречаться со своей подругой Кейтлин Картер. Этот мимолетный роман недавно подошел к концу, но 26-летняя певица недолго находилась в одиночестве: похоже, ее новым избранником стал Коди Симпсон - австралийский певец, с которым Майли связывает давняя дружба. В 2014 году фанаты уже поговаривали о романе, но Коди поспешил прояснить, что Сайрус - его лучшая подруга и самая крутая девчонка из всех, кого он знает, но не его девушка.

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    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)
    Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)

    Вчера ребят увидели в закусочной, где, по словам очевидцев, они долго и мило беседовали, затем Сайрус села на колени своего спутника и поцеловала. TMZ удалось найти видео, подтверждающее, что стадию дружбы Коди и Майли немного переросли

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    певица
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