Майли Сайрус застали за поцелуями с новым бойфрендом (видео)



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Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus/

Молодых людей увидели в закусочной

После расставания с супругом Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус начала встречаться со своей подругой Кейтлин Картер. Этот мимолетный роман недавно подошел к концу, но 26-летняя певица недолго находилась в одиночестве: похоже, ее новым избранником стал Коди Симпсон - австралийский певец, с которым Майли связывает давняя дружба. В 2014 году фанаты уже поговаривали о романе, но Коди поспешил прояснить, что Сайрус - его лучшая подруга и самая крутая девчонка из всех, кого он знает, но не его девушка.

Вчера ребят увидели в закусочной, где, по словам очевидцев, они долго и мило беседовали, затем Сайрус села на колени своего спутника и поцеловала. TMZ удалось найти видео, подтверждающее, что стадию дружбы Коди и Майли немного переросли