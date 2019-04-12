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    Шоу-биз

    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций

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    Фото: imdb - Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Фото: imdb

    Фильму «Когда Гарри встретил Салли» исполнилось 30 лет

    57-летняя Мег Райан никогда не признавалась в том, что ложилась под нож пластических хирургов, но не исключено, что ее партнеру по фильму «Когда Гарри встретил Салли» потребовалась минутка, чтобы убедиться, что перед ним давняя знакомая.

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    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Мег Райан изменилась до неузнаваемости после новых пластических операций
    Фото: instagram / redcarpetmood

    Легендарной картине исполнилось 30 лет, и в честь классики 80-х в Голливуде устроили шумную вечеринку с участием главных звезд - Мег и 71-летнего Билли Кристала. Если пару лет назад актриса шокировала поклонников неудачной пластикой и очевидным использованием ботокса, из-за которого ее лицо превратилось в неподвижную маску, то сейчас перед ними предстала уже другая Мег - гораздо ближе к оригиналу, но все еще почти неузнаваемая.

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