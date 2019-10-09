Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи



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Меган Маркл и принц Гарри

Герцоги Сассекские объявили войну прессе, но уже заведомо оказались в проигрыше

Попытка принца Гарри защитить супругу повлияла на его отношения с родными. После его иска против нескольких зарубежных таблоидов, от наследника престола первыми, кто от него отстранился были его брат принц Уильям и отец принц Чарльз. Теперь стало известно, что и остальные члены монаршей семьи отказались поддерживать молодых супругов.

Герцог Сассекский не послушал совета повременить с иском, чем накалил отношения с близкими. По словам королевского репортера Ричарда Палмера, Уильям, Чарльз и остальные чувствуют себя опозоренными.

«На данный момент никто из королевской семьи и близкого окружения не поддерживает Гарри и Меган. Даже помощников смутили радикальные действия пары. Уильям, который бросил брата в кипящую воду, и Чарльз дистанцировались от Гарри», - заявил репортер. Он также добавил, что герцоги Сассекские сейчас находятся на острие ножа.