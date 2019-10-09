  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри

    Герцоги Сассекские объявили войну прессе, но уже заведомо оказались в проигрыше

    Попытка принца Гарри защитить супругу повлияла на его отношения с родными. После его иска против нескольких зарубежных таблоидов, от наследника престола первыми, кто от него отстранился были его брат принц Уильям и отец принц Чарльз. Теперь стало известно, что и остальные члены монаршей семьи отказались поддерживать молодых супругов.

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи
    Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи

    Герцог Сассекский не послушал совета повременить с иском, чем накалил отношения с близкими. По словам королевского репортера Ричарда Палмера, Уильям, Чарльз и остальные чувствуют себя опозоренными.

    «На данный момент никто из королевской семьи и близкого окружения не поддерживает Гарри и Меган. Даже помощников смутили радикальные действия пары. Уильям, который бросил брата в кипящую воду, и Чарльз дистанцировались от Гарри», - заявил репортер. Он также добавил, что герцоги Сассекские сейчас находятся на острие ножа.

     Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)
    Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ