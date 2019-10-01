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    Шоу-биз

    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет

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    Меган Маркл - Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл

    На встрече герцогиня поговорила о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, желающие получить высшее образование

    В рамках официального тура по Южной Африке 38-летняя Меган Маркл посетила Университет Йоханнесбурга. Для выхода герцогиня Сассекская выбрала демократичный наряд.

    В последнее время репутация супруги принца Гарри сильно пострадала. Бывшую актрису обвиняли в расточительстве, и теперь она решила реабилитироваться. На встрече со студентками и преподавателями Меган появилась в бежевом платье-жакете демократичного бренда Banana Republic. Его стоимость 95 фунтов — примерно семь тысяч рублей. Свой образ она дополнила лаконичными кремовыми лодочками на каблуке. Меган встречали радостными криками.

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    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет
    Меган Маркл в бюджетном мини-платье вышла в свет

    На встрече она поговорила о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, желающие получить высшее образование. Уже вечером герцогиня встретится с мужем. Они расставались на время поездок принца Гарри в Ботсвану, Анголу и Малавию.

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    Меган Маркл
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