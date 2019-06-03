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    Шоу-биз

    Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в трейлере нового фильма «Форд против Феррари» (видео)

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    Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в трейлере нового фильма «Форд против Феррари» (видео)

    Картина расскажет о реальном соперничестве автомобильных компаний на гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году.

    Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл бросили вызов Ferrari в трейлере нового фильма «Форд против Феррари»

    Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари», где главные роли сыграли Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Картину снял Джеймс Мэнголд – режиссер фильмов «Логан», «Прерванная жизнь» и «Переступить черту».

    В основе сюжета – реальные события 1966 года, когда между компаниями Ford и Ferrari развернулась борьба за лидерство на гонке «24 часа Ле-Мана». Команда американских инженеров во главе с автоконструктором Кэроллом Шелби (Мэтт Дэймон) намеревалась создать с нуля совершенно новый спорткар, который по своей мощности должен был превзойти главного конкурента – Ferrari. Первым испытать этот автомобиль предложили британскому автогонщику Кену Майлсу (Кристиан Бэйл).

     

    Джерело: Esquire

    трейлер автомобиль
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