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    Шоу-биз

    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»

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    Мэтт Леблан - Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан

    Фанаты говорят, что актер один в один похож на Джоуи характером

    Образ актера Джоуи Триббиани из «Друзей» и правда схож с судьбой играющего его Мэтта Леблана. До участия в ситкоме Мэтт снимался в рекламе, в различных шоу и клипах, перебивался на случайных заработках. А ещё актёр действительно имеет итальянские корни по линии матери, как и его герой.

    И вот, вчера Мэтт пришел на шоу TBS с комиком Конаном О’Брайеном и рассказал о сходстве со своим героем. «Я уже собирался идти работать официантом, когда мне предложили эту роль. У меня оставалось всего 11 долларов в кармане до первой зарплаты. Я помню, что голодал тогда!» — рассказал Мэтт Леблан. 

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    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»
    Мэтт Леблан призналася, сколько у него было денег в кармане до съемок «Друзьях»

    К слову, после окончания сериала Мэтт не смог расстаться с образом Джоуи и решился на съемки в одноименном сериале, где он играет главную роль. Лента не стала успешной, и в 2011 году ее пришлось закрыть.

    Но судьба дала ему еще один шанс блеснуть — в телепроекте «Эпизоды» в роли самого себя. За эту картину актер получил свой первый и пока единственный «Золотой глобус».

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