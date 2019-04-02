  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга

    • Розсилка
    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга

    Рэпер, игравший одну из главных ролей в фильме, так «удачно» подменил реквизит

    Исполнители главных ролей фильма «Пляжный бездельник» Мэттью Макконахи и рэпер Снуп Догг рассказали о закулисье съемок, где не обошлось без шуточек. Не секрет, что если актеру по сценарию приходится выпивать алкоголь, то существует большая доля вероятности, что воду в какой-то момент на него и заменят.

    А так как по сюжету «Пляжного бездельника» герои Макконахи и Догга должны были «забить косячок», то нет ничего удивительного, что рэпер решил подшутить над своим коллегой и вместо безобидной душицы подсунул ему растение семейства Cánnabis.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга
    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга
    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга
    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга
    Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга
    instagram.com/gq/

    В результате актер был «выведен из строя» и не смог продолжать работать, съемки пришлось прервать. «Это был первый дубль, но после того, как я покурил, я не произнес ни одного слова по-английски», - рассказал Мэттью, добавив, что по словам очевидцев, это не помешало ему говорить речитативом 13 часов подряд.

    Ранее, размышляя о своем персонаже, Макконахи попытался объяснить его сущность. «Если вы будете судить его с точки зрения морали, то вы обожжетесь», - заверил он, добавив, что «Лунного пса» можно сравнить с «алкоголиком, у которого никогда не бывает похмелья».

     

    кино шутки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ