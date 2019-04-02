Мэттью Макконахи пропустил съемочный день «Пляжного бездельника» из-за шутки Снуп Догга



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Рэпер, игравший одну из главных ролей в фильме, так «удачно» подменил реквизит

Исполнители главных ролей фильма «Пляжный бездельник» Мэттью Макконахи и рэпер Снуп Догг рассказали о закулисье съемок, где не обошлось без шуточек. Не секрет, что если актеру по сценарию приходится выпивать алкоголь, то существует большая доля вероятности, что воду в какой-то момент на него и заменят.

А так как по сюжету «Пляжного бездельника» герои Макконахи и Догга должны были «забить косячок», то нет ничего удивительного, что рэпер решил подшутить над своим коллегой и вместо безобидной душицы подсунул ему растение семейства Cánnabis.

В результате актер был «выведен из строя» и не смог продолжать работать, съемки пришлось прервать. «Это был первый дубль, но после того, как я покурил, я не произнес ни одного слова по-английски», - рассказал Мэттью, добавив, что по словам очевидцев, это не помешало ему говорить речитативом 13 часов подряд.

Ранее, размышляя о своем персонаже, Макконахи попытался объяснить его сущность. «Если вы будете судить его с точки зрения морали, то вы обожжетесь», - заверил он, добавив, что «Лунного пса» можно сравнить с «алкоголиком, у которого никогда не бывает похмелья».