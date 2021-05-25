Михаил Поплавский стал обладателем титула «Человек года»

«Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы!» – отметил Поплавский во время XXV церемонии вручения премии «Человек года»

Поплавский уже в третий раз становится лауреатом национальной премии «Человек года»

В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной, XXV общенациональной программы «Человек года 2020».

Одним из победителей общенациональной программы в номинации «Деятель искусств года» стал народный артист Украины, генеральный продюсер Национальной музыкальной премии «Украинская песня года» Михаил Поплавский.

«В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не денежные средства, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция», – цитируют Поплавского организаторы премии.

Награду Высшего Академического Совета общенациональной премии «Человек года» Михаилу Поплавскому вручил легендарный поэт-песенник, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

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«Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы!» – отметил Михаил Поплавский во время XXV, юбилейной церемонии вручения премии «Человек года».

Михаил Поплавский уже в третий раз становится лауреатом национальной премии «Человек года» (1997 – в номинации «Деятель культуры и искусств», 2009 – в номинации «Деятель искусств года», в этом году – в номинации «Деятель искусств года»).