Михаил Поплавский впервые показал внука в новом клипе

Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню «Сину мій»

После гастрономического блока клипов «Український борщ», «Сало» и «Українські вареники», набравших в YouTube более 13 миллионов просмотров, Михаил Поплавский приступил к лирическому социальному циклу. Поющий ректор всего за восемь часов снял сразу два клипа – «Батько» и «Сину мій».

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Трогательное, чувственное видео, наполненное личными переживаниями и тревогами, Михал Михалыч посвятил своему сыну Александру.

Песня была написана композитором Николо Петрашем и поэтессою Людмилой Пономаренко после того, как Александр Поплавский попал в страшную аварию, израильским медикам удалось спасти парня. Об этом сложном периоде Поплавские говорить не любят. Они просто счастливы, что есть друг у друга.

Главную роль в клипе сыграл шестилетний внук Поплавского – Егор. Он воплотил своего отца в детстве. Для мальчика это дебют.

«Дети – это гордость, надежда родителей и продолжение рода. И мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в детях себя. Клип «Сину мій» особенный для меня. Ведь в нем дебютировал как актер, мой внук – Егор Александрович Поплавский. Этот клип я посвящаю всем Сыновьям Украины», – сказал Михаил Поплавский, презентуя видео.

Его режиссером стала Елена Винярская, снявшая ранее для Поплавского эпатажные, провокационные клипы. В этот раз получилась стильная, но сдержанная работа, в которой глазами ребенка показаны жизненные ценности. Елена говорит, что вдохновлялась произведениями «Маленький принц» и «Алиса в стране чудес».

«Идея клипа – трогательная любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь , защита, вера – это самый большой дар отца. Михаил Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы при решении важных задач. А мальчик делится с ним своим светлым восприятием мира и фантазиями. Меня особенно зацепили слова песни «я день і ніч благаю Бога, щоб безхмарною була твоя дорога». Любовь отца – исключительна, она не многословна, но такая сильная. Вот об этом наша история», – говорит Винярская.

Егору съемочный процесс очень понравился, он допоздна отработал в кадре, живо интересовался процессом и тем, как он отображается на мониторе. Мальчик получил свой первый гонорар и поход в Макдональдс. Стоит отметить, что Егор очень похож на своего популярного деда. Михаил Поплавский не скрывает гордости за сына и внука и надеется, что Егор выберет творческую профессию.

Клип был снят с использованием современных технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Благодаря слаженной подготовке и отработке каждой детали до выхода на площадку видео сняли в рекордно короткие сроки.

Специально для Михаила Поплавского, Егора и бэк-вокала были пошиты трендовые костюмы из ткани Gucci. Образы девушек были сдержанными, в стиле 70-х – это платья-футляры и прически, стилизованные под солисток группы «Абба».

Михаил Поплавский уверен, что вечная тема родительской любви к детям затронет сердца слушателей и клип наберет не менее просмотров, чем взрывной «Український борщ», а то и больше.

Вскоре поющий ректор обещает представить новую, не менее трогательную работу – «Батько».

Напомним, Михаил Поплавский затеял серьезный ребрендинг своих хитов. Он сделал новые аранжировки и переснял видео на песни «Блюз еротичних думок», «Приречений на любов», «Юний орел».

Также выпустил клипы на новые песни «А ми з тобою любовники», «Любов у серці маю», «А нам сьогодні 50», «Забава», «Далі буде». В целом, за два месяца он выпустил 14 клипов снятых с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики!