Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине



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Микки Рурк Фото: instagram.com/mickey_rourke_/

Актер хочет, чтобы его могила была в селе Загорцы Хмельницкой области

Американский актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя в Украине. А возникло такое необычное желание у уроженца штата Нью-Йорк, имеющего ирландские и французские корни, после рассказов его помощника Дмитрия Корнейчука. Ассистент рассказал актеру о своем родном селе Загорцы в Хмельницкой области.

«Я говорил Диме, что когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», – говорит Рурк.

В настоящее время Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. На этой неделе он отметил 67-летие. Актер известен по таким фильмам, как «Девять с половиной недель»,«Красавчик Джонни», «Бойцовая рыбка», «Дикая орхидея», «Сердце ангела», «Война богов: Бессмертные», «Железный человек 2». Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA (2009). Номинант на премию «Оскар» (2009).