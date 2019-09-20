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    Шоу-биз

    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине

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    <p>Микки Рурк</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/mickey_rourke_/</p> - Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине

    Микки Рурк

    Фото: instagram.com/mickey_rourke_/

    Актер хочет, чтобы его могила была в селе Загорцы Хмельницкой области

    Американский актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя в Украине. А возникло такое необычное желание у уроженца штата Нью-Йорк, имеющего ирландские и французские корни, после рассказов его помощника Дмитрия Корнейчука.  Ассистент рассказал актеру о своем родном селе Загорцы в Хмельницкой области.

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    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине
    Микки Рурк попросил похоронить его на Хмельниччине

    «Я говорил Диме, что когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», – говорит Рурк.

    В настоящее время Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. На этой неделе он отметил 67-летие. Актер известен по таким фильмам, как «Девять с половиной недель»,«Красавчик Джонни», «Бойцовая рыбка», «Дикая орхидея», «Сердце ангела», «Война богов: Бессмертные», «Железный человек 2». Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA (2009). Номинант на премию «Оскар» (2009).

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