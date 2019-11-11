«Танцы со звездами»: главные неудачники четвертьфинала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За шанс попасть в полуфинал пришлось бороться Владимиру и Елене, которые одновременно должны были станцевать ча-ча-ча Фото: instagram.com/tanci1plus1/

После исполнения танца за жизнь шоу покинула всеми любимая пара

Состоялась уже четвертьфинальная стадия обновленного третьего сезона проекта «Танцы со звездами». Чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенное за 12 недель, участникам пришлось показать в эфире сразу по два танца.

Так после двух выступлений из пяти пар, в зону риска попали три: Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой, Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром и Елена Кравец с Максом Леоновым.

Однако только две пары набравшие низкую сумму баллов, за возможность остаться в проект продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс попасть в полуфинал пришлось бороться Владимиру и Елене, которые одновременно должны были станцевать ча-ча-ча.

В результате решения судей после танца при жизни шоу покинула пара Елены Кравец и Макса Леонова, которые продемонстрировали два танца.