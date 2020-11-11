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    Шоу-биз

    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)

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    <p>26-летняя модель Ариэль Кейл из Филиппин удостоилась почетного титула</p> <div></div> - Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)

    26-летняя модель Ариэль Кейл из Филиппин удостоилась почетного титула

    Девушка, которая родилась мужчиной, одержала победу на конкурсе красоты

    26-летняя модель Ариэль Кейл из Филиппин была признана «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия». Это первый случай в стране, когда самой привлекательной девушкой назвали трансгендера.

    Ариэль выросла в новозеландском городе Окленд. Она студентка, изучает в вузе дизайн одежды. Кейл решила превратиться в женщину в 2017 году. Родители крайне негативно отнеслись к «выходке сына» и поставили ультиматум. Отец и мать запретили продолжать гормональную терапию. Получив отказ, они выгнали новоиспеченную дочь из дома.

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    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)
    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)
    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)
    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)
    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)
    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)
    Модель-трансгендер впервые выиграла конкурс красоты в Новой Зеландии (фото)

    Уроженка Филиппин в нынешнем году сделала операцию по смене пола. Пластика обошлась ей в 15 тысяч долларов.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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