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    Шоу-биз

    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки

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    <p>Анжелика Терлюга</p> <p>Фото: facebook.com/anzhelika.terlyuga</p> - Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки

    Анжелика Терлюга

    Фото: facebook.com/anzhelika.terlyuga

    Анжелика Терлюга с начала 2019 на шести турнирах Karate 1 Premier League выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль

    Статус лучшей каратистки мира в категории до 55 килограммов за все время удерживает украинка Анжелика Терлюга.

    Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Всемирной федерации каратэ (WKF), где в разделе «All Time Ranking» по итогам сезона задел одесситки вырос до 19 114 очков. Ближайшая преследовательница Сара Кардин из Италии имеет 18582.

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    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки
    Фото: facebook.com/anzhelika.terlyuga

    С начала 2019 на шести турнирах Karate 1 Premier League Анжелика выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль, а на четырех Karate 1 Series A взяла три награды: золото, серебро и бронзу

    В олимпийском рейтинге Терлюга (7087,5) идет второй.

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