Украинскую каратистку назвали лучшей в мире: фото соблазнительной красотки



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Анжелика Терлюга Фото: facebook.com/anzhelika.terlyuga

Анжелика Терлюга с начала 2019 на шести турнирах Karate 1 Premier League выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль

Статус лучшей каратистки мира в категории до 55 килограммов за все время удерживает украинка Анжелика Терлюга.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Всемирной федерации каратэ (WKF), где в разделе «All Time Ranking» по итогам сезона задел одесситки вырос до 19 114 очков. Ближайшая преследовательница Сара Кардин из Италии имеет 18582.

С начала 2019 на шести турнирах Karate 1 Premier League Анжелика выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль, а на четырех Karate 1 Series A взяла три награды: золото, серебро и бронзу

В олимпийском рейтинге Терлюга (7087,5) идет второй.