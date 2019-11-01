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    Шоу-биз

    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини

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    <p>Оливия Калпо</p> <p>Фото: instagram.com/oliviaculpo/</p> - «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини

    Оливия Калпо

    Фото: instagram.com/oliviaculpo/

    Красотка любит демонстрировать публике свою точеную фигуру

    27-летняя Оливия Калпо поделилась «горячим» снимком. На фото красотка позирует в черном бикини. Поклонники пришли в восторг от снимка с нотками морской соли. «Королева», «Люблю», «Ты прекрасна», «Восхитительная», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась красивой грудью в черном бикини

    Недавно Оливия Калпо в «опасном» платье появилась в Лос-Анджелесе и надела очень короткое мини со «змеиными» сапогами. Калпо «забыла» надеть нижнее белье под платье с экстремальными разрезами.

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