«Миссия: невыполнима 6» получила официальное название

Совсем скоро поклонники увидят первый тизер

Очередная часть похождений агента Итана Ханта получила официальное название - «Mission: Impossible – Fallout». Об этом объявил Том Круз в своем Инстаграме, который создал на днях. А также поделился первым кадром со съемок. Судя по фото, зрителей ждут еще более яркие и сумасшедшие трюки, чем в прошлых «Миссиях». Том



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем скоро поклонники увидят первый тизер

Очередная часть похождений агента Итана Ханта получила официальное название - «Mission: Impossible – Fallout».

Об этом объявил Том Круз в своем Инстаграме, который создал на днях. А также поделился первым кадром со съемок. Судя по фото, зрителей ждут еще более яркие и сумасшедшие трюки, чем в прошлых «Миссиях».





Том Круз

Предполагается, что сюжет шестой части будет посвящен последствиям расформирования Синдиката. Помимо Круза, в шпионском боевике сыграют Генри Кэвилл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Саймон Пегг и Мишель Монахэн.

Первый трейлер экшна «Миссия: невыполнима 6» покажут 4 февраля. Премьера блокбастера состоится 26 июля.

Джерело: Киноафиша