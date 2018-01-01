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    Шоу-биз

    «Миссия: невыполнима 6» получила официальное название

    Совсем скоро поклонники увидят первый тизер
    Очередная часть похождений агента Итана Ханта получила официальное название - «Mission: Impossible – Fallout». Об этом объявил Том Круз в своем Инстаграме, который создал на днях. А также поделился первым кадром со съемок. Судя по фото, зрителей ждут еще более яркие и сумасшедшие трюки, чем в прошлых «Миссиях». Том
    • Сьогодні, 12:01
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    Совсем скоро поклонники увидят первый тизер

    Очередная часть похождений агента Итана Ханта получила официальное название - «Mission: Impossible – Fallout».

    Об этом объявил Том Круз в своем Инстаграме, который создал на днях. А также поделился первым кадром со съемок. Судя по фото, зрителей ждут еще более яркие и сумасшедшие трюки, чем в прошлых «Миссиях».


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    Том Круз

    Предполагается, что сюжет шестой части будет посвящен последствиям расформирования Синдиката. Помимо Круза, в шпионском боевике сыграют Генри Кэвилл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Саймон Пегг и Мишель Монахэн.

    Первый трейлер экшна «Миссия: невыполнима 6» покажут 4 февраля. Премьера блокбастера состоится 26 июля. 

    Джерело: Киноафиша

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