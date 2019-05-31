Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете



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Белла Хадид

звезда порадовала поклонников стильынм образом

22-летняя супермодель Белла Хадид поразила поклонников стильным выходом на вечеринке Dior в Лондоне. На пороге особняка Two Temple Place модель появилась в черном наряде, главной изюминкой которого стал стилизованный кожаный бронежилет.

Она облачилась в футуристический кожаный костюм: черный топ, мини-юбку и курточку с капюшоном. Образ дополнили «рваные» чулки и зеркальные темные очки. «Отправляйте меня в будущее», – подписала снимок Хадид.

Для посещения вечеринки Белла выбрала более удобный наряд, оставив предпочтение продукции Dior. Кроме «бронежилета» с ажурными прорезями, она надела черные шелковые брюки и толстовку. В качестве аксессуаров подошли массивная чепочка, маленькая сумочка и стильные очки.

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