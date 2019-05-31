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    Шоу-биз

    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете

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    Белла Хадид - Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Белла Хадид

    звезда порадовала поклонников стильынм образом

    22-летняя супермодель Белла Хадид поразила поклонников стильным выходом на вечеринке Dior в Лондоне. На пороге особняка Two Temple Place модель появилась в черном наряде, главной изюминкой которого стал стилизованный кожаный бронежилет.

    Она облачилась в футуристический кожаный костюм: черный топ, мини-юбку и курточку с капюшоном. Образ дополнили «рваные» чулки и зеркальные темные очки. «Отправляйте меня в будущее», – подписала снимок Хадид.

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    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете
    Модно и безопасно: супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в стилизованном бронежилете

    Для посещения вечеринки Белла выбрала более удобный наряд, оставив предпочтение продукции Dior. Кроме «бронежилета» с ажурными прорезями, она надела черные шелковые брюки и толстовку. В качестве аксессуаров подошли массивная чепочка, маленькая сумочка и стильные очки.

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    знаменитости модель Белла Хадид шоу-бизнес
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