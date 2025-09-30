YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 

YouTube заблокував канал Трампа 12 січня 2021 року

Відеохостинг YouTube погодився виплатити $24,5 млн для врегулювання позову президента США Дональда Трампа щодо блокування його акаунта після подій 6 січня 2021 року, коли стався штурм Капітолію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

З цієї суми $22 млн будуть спрямовані на відновлення Національної алеї у Вашингтоні, зокрема на будівництво нової бальної зали Білого дому. Інші $2,5 млн будуть виплачені позивачам, зокрема Американському консервативному союзу.

Це вже третя справа Трампа проти соціальних мереж. Раніше Meta заплатила $25 млн, а X – близько $10 млн.

Нагадаємо, що YouTube заблокував канал Трампа 12 січня 2021 року, звинувативши його в порушенні правил щодо підбурювання до насильства, на що Трамп відповів, назвавши це «неконституційним».

Тоді адміністрація популярного відеохостингу YouTube видалила останнє відео і призупинила на сім днів можливість публікувати відеоролики і вести трансляції з офіційного облікового запису Дональда Трампа.

Зазначимо, що раніше Трампа забанили інші популярні соціальні мережі, зокрема Twitter, Facebook, Instagram. Після заворушень в Капітолії 6 січня американського лідера звинуватили в підбурюванні до насильства.

Крім того, компанії Apple і Google тимчасово видалили зі своїх магазинів мобільних додатків сервіс мікроблогів Parler, популярний серед прихильників Трампа.