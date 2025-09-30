Головна Світ Соціум
search button user button menu button

YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
фото: АР

YouTube заблокував канал Трампа 12 січня 2021 року

Відеохостинг YouTube погодився виплатити $24,5 млн для врегулювання позову президента США Дональда Трампа щодо блокування його акаунта після подій 6 січня 2021 року, коли стався штурм Капітолію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

З цієї суми $22 млн будуть спрямовані на відновлення Національної алеї у Вашингтоні, зокрема на будівництво нової бальної зали Білого дому. Інші $2,5 млн будуть виплачені позивачам, зокрема Американському консервативному союзу.

Це вже третя справа Трампа проти соціальних мереж. Раніше Meta заплатила $25 млн, а X – близько $10 млн.

Нагадаємо, що YouTube заблокував канал Трампа 12 січня 2021 року, звинувативши його в порушенні правил щодо підбурювання до насильства, на що Трамп відповів, назвавши це «неконституційним».

Тоді адміністрація популярного відеохостингу YouTube видалила останнє відео і призупинила на сім днів можливість публікувати відеоролики і вести трансляції з офіційного облікового запису Дональда Трампа. 

Зазначимо, що раніше Трампа забанили інші популярні соціальні мережі, зокрема Twitter, Facebook, Instagram. Після заворушень в Капітолії 6 січня американського лідера звинуватили в підбурюванні до насильства.

Крім того, компанії Apple і Google тимчасово видалили зі своїх магазинів мобільних додатків сервіс мікроблогів Parler, популярний серед прихильників Трампа.

Теги: Дональд Трамп штраф соціальні мережі YouTube блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці намагаються продемонструвати американцям, що також займають антикитайську позицію
Експерт-міжнародник пояснив, чому Офіс президента образився на Китай
30 серпня, 21:14
Трамп витрачає багато часу на улюблене хоббі
Трамп проводить кожен третій день на гольфі
2 вересня, 09:04
Маск заявив, що його запросили на саміт
Маска вперше після сварки з Трампом запрошено до Білого дому
5 вересня, 07:16
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
7 вересня, 23:20
Американський президент знову заявив, що війна в Україні «не його війна»
Трамп назвав умову введення санкцій проти Росії
13 вересня, 14:55
Трамп вийшов із новою заявою
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
10 вересня, 18:31
Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
14 вересня, 16:38
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
23 вересня, 03:36
Трамп зробив заяву про ООН
Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все
23 вересня, 18:16

Соціум

YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків
У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
У Росії стали трендом «козлячі» тапки

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua