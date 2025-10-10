Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв

До нової платівки виконавця увійшло п'ять треків

Співак Макс Барських випустив альбом «Місто дощів». Його артист написав лише за три дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста.

За словами Барських, альбом «Місто дощів» став його особистою та водночас соціальною рефлексією на події, які змінюють країну від 24 лютого 2022 року. «Ці пісні народилися буквально два тижні тому. І все відбувається настільки швидко, що я не встигаю усвідомити. Здається, щось згори передає нам ці слова, щоб ми зафіксували їх для слухачів. Кожна з цих пісень – це емоція, якою живе сьогодні кожен українець», – розповів Барських.

До платівки увійшли композиції «Кохай», «Бути сильним», «Все ОК», «Спи» та «Місто дощів». «Трек, що підтверджує й нагадує: попри драматичні обставини, для кохання завжди є місце. Іноді саме його сила здатна витіснити все навколо себе», – йдеться в описі до пісні Місто дощів».

Усі п’ять кліпів були зняті за один день просто неба. Саме там команда артиста на чолі з режисером Аланом Бадоєвим відтворили життя, про яке мріють українці.«Ось чуєте? ППО бахає, бо шахеди над нами. Так зараз виглядає українське знімання: ти граєш щастя, літо, світло, а десь на горизонті бахає. І все одно продовжуєш. Ось це і є Україна», – сказав Алан Бадоєв у документальних кадрах.

Вперше наживо новий україномовний альбом співак представить на великому сольному концерті в київському «Палаці спорту» 13 грудня.

