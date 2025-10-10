Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Обкладинка нового альбому Макса Барських
фото: менеджмент артиста

До нової платівки виконавця  увійшло п'ять треків

Співак Макс Барських випустив альбом «Місто дощів». Його артист написав лише за три дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста.

За словами Барських, альбом «Місто дощів» став його особистою та водночас соціальною рефлексією на події, які змінюють країну від 24 лютого 2022 року. «Ці пісні народилися буквально два тижні тому. І все відбувається настільки швидко, що я не встигаю усвідомити. Здається, щось згори передає нам ці слова, щоб ми зафіксували їх для слухачів. Кожна з цих пісень – це емоція, якою живе сьогодні кожен українець», – розповів Барських.

До платівки увійшли композиції «Кохай», «Бути сильним», «Все ОК», «Спи» та «Місто дощів». «Трек, що підтверджує й нагадує: попри драматичні обставини, для кохання завжди є місце. Іноді саме його сила здатна витіснити все навколо себе», – йдеться в описі до пісні Місто дощів».

Усі п’ять кліпів були зняті за один день просто неба. Саме там команда артиста на чолі з режисером Аланом Бадоєвим відтворили життя, про яке мріють українці.«Ось чуєте? ППО бахає, бо шахеди над нами. Так зараз виглядає українське знімання: ти граєш щастя, літо, світло, а десь на горизонті бахає. І все одно продовжуєш. Ось це і є Україна», – сказав Алан Бадоєв у документальних кадрах.

Вперше наживо новий україномовний альбом співак представить на великому сольному концерті в київському «Палаці спорту» 13 грудня.

Раніше «Главком» писав, що продюсер Юрій Нікітін назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні.

Читайте також:

Теги: співак пісня Макс Барських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Івановська підкреслила важливість моральної відповідальності артистів перед своєю аудиторією
Нова мовна омбудсменка виправдала Сердючку, але є нюанс
16 вересня, 11:42
Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ
Росія провела свій аналог «Євробачення»: хто переміг та чому не допустили США
21 вересня, 01:11
Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ
Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню
22 вересня, 14:08
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Дорн заявив, що не збирається припиняти співати російською
Співак Іван Дорн випускає альбом російською
21 вересня, 21:14
Артисти виступали в дуеті понад 20 років
Легендарний гурт «Світязь»: як живе і працює Говорадло без Гершензона (ексклюзив)
21 вересня, 20:00
Вєрка Сердючка з бендом на сцені Палацу «Україна» в Києві
Відомий продюсер назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні
2 жовтня, 15:48
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
Вчора, 23:23
Артисти поки не коментували російський терор вніч проти 10 жовтня
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
Сьогодні, 12:11

Шоу-біз

Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
Легендарний музикант потрапив у ДТП в Малібу. Його госпіталізували
Легендарний музикант потрапив у ДТП в Малібу. Його госпіталізували
В'єтнамська співачка вкрала «Дикі танці»? Руслана відреагувала на скандал
В'єтнамська співачка вкрала «Дикі танці»? Руслана відреагувала на скандал

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua