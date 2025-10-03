Головна Скотч Шоу-біз
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Співак повертається до виступів в київському «Палаці спорту»
фото: Instagram/pivovarovmusic

Співак оголосив п'ятий концерт в столичному «Палаці спорту»

Виконавець Артем Пивоваров анонсував додатковий концерт на найбільшому концертному майданчику Києві. Замість запланованих чотирьох концертів він відіграє п'ять шоу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака.

Таким чином 34-річний виконавець зрівнявся за кількістю шоу на цій локації, яка під час концертів може прийняти приблизно 10 тисяч глядачів, з гуртом «Океаном Ельзи». В жовтні минулого року рокери відзначали 30-річчя і відіграли п'ять концертів в «Палаці спорту». На всі шоу квитки були розпродані. Подібні результати саме на цьому майданчику не показував жоден з артистів.

У квітні минулого року в Пивоварова вже були три концерти в «Палаці спорту», що стало на той момент рекордом. Протримався він менш ніж пів року. Тепер же через оголошення додаткового п'ятого концерту Артем принаймні зможе зрівнятися з гуртом «Океан Ельзи» за кількістю шоу.

«Щойно закінчився наш оркестровий тур Америкою та Канадою і я отримав новину про те, що на четвертий концерт в «Палаці спорту» залишається небагато квитків. Ми хочемо, щоб кожен, хто має бажання потрапити на унікальні шоу в Києві, зміг розділити разом з нами моменти єднання! До того ж, як ви знаєте, наші шоу мають благодійну мету – підтримати ЗСУ», – заявив Пивоваров.

Квитків на перші три шоу вже не має. На четвертий та п'ятий концерти ціна на квитки стартує від 850 грн. Щодо гурту Океан Ельзи, то після серії шоу в столиці  в жовтні минулого року рокери назбирали на потреби війська понад 10,5 млн грн.

Раніше «Главком» писав, що невістка нардепа Юрія Бойка, співачка Roxolana, анонсувала грандіозне дводенне шоу в «Палаці спорту». Водночас на цій локації пройде вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices.

Теги: Океан Ельзи концерт Артем Пивоваров

