Легендарний музичний телеканал припинить трансляцію у низці країн ЄС після майже 40 років роботи
Рішення повʼязане зі зміною уподобань глядачів
Американська медіакомпанія Paramount готується до закриття таких каналів, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live у Великій Британії та низці європейських країн наприкінці року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.
MTV, який став першим цілодобовим музичним телеканалом у світі, завершить трансляцію музичних відео у Великій Британії після майже 40 років в ефірі.
За даними видання, з 31 грудня 2025 року припинять мовлення такі канали, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV і MTV Live. Таке рішення повʼязане зі зміною уподобань глядачів, які дедалі частіше обирають перегляд музики онлайн – на YouTube та в соціальних мережах – замість традиційного телебачення.
Також повідомляється, що припинення трансляцій – це частина глобальної стратегії Paramount щодо скорочення витрат на $500 млн.
Як пише Broadbandtv News, до кінця 2025 року компанія планує закрити низку музичних та розважальних каналів у Польщі, Угорщині, Німеччині, Австрії та країнах Бенілюксу.
Водночас основний канал – MTV HD – залишиться в ефірі, однак його контент буде зосереджений переважно на реаліті-шоу, зокрема Naked Dating UK та Geordie Shore.
Серед визначних подій в історії каналу – прем'єра легендарного кліпу Thriller Майкла Джексона, 16-годинна трансляція концерту Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards (VMA).
Британський MTV запустився у 1997 році, а європейська версія каналу з’явилася у 1987 році.
