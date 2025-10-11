Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Легендарний музичний телеканал припинить трансляцію у низці країн ЄС після майже 40 років роботи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Основний канал – MTV HD – залишиться в ефірі, однак його контент буде зосереджений переважно на реаліті-шоу
фото з відкритих джерел

Рішення повʼязане зі зміною уподобань глядачів

Американська медіакомпанія Paramount готується до закриття таких каналів, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live у Великій Британії та низці європейських країн наприкінці року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

MTV, який став першим цілодобовим музичним телеканалом у світі, завершить трансляцію музичних відео у Великій Британії після майже 40 років в ефірі.

За даними видання, з 31 грудня 2025 року припинять мовлення такі канали, як MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV і MTV Live. Таке рішення повʼязане зі зміною уподобань глядачів, які дедалі частіше обирають перегляд музики онлайн – на YouTube та в соціальних мережах – замість традиційного телебачення.

Також повідомляється, що припинення трансляцій – це частина глобальної стратегії Paramount щодо скорочення витрат на $500 млн.

Як пише Broadbandtv News, до кінця 2025 року компанія планує закрити низку музичних та розважальних каналів у Польщі, Угорщині, Німеччині, Австрії та країнах Бенілюксу.

Водночас основний канал – MTV HD – залишиться в ефірі, однак його контент буде зосереджений переважно на реаліті-шоу, зокрема Naked Dating UK та Geordie Shore.

Серед визначних подій в історії каналу – прем'єра легендарного кліпу Thriller Майкла Джексона, 16-годинна трансляція концерту Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards (VMA).

Британський MTV запустився у 1997 році, а європейська версія каналу з’явилася у 1987 році.

Раніше стало відомо, що у Грузії остаточно закривається опозиційний телеканал «Мтаварі», який працював з 2019 року. 

Читайте також:

Теги: телебачення YouTube відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На тлі відео Трампа лунала музика російською мовою
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику
Сьогодні, 17:25
Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
3 жовтня, 14:30
Софія Шамій стала однією з молодших учасниць конкурсу краси
Володарка титулу «Міс Україна» наважилась шукати кохання на шоу «Холостяк»
2 жовтня, 09:50
Постраждалого 40-річного киянина госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки
Напад на велосипедиста у Києві: постраждалий розповів про свій стан та конфлікт з водієм
2 жовтня, 08:28
Провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана
В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)
1 жовтня, 13:34
Телеведуча швидко оговталась після падіння
Курйоз у прямому етері: у США 67-річна ведуча впала під час підтягування
1 жовтня, 09:53
Військові вирішили повернути кота до мирного життя
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
27 вересня, 20:15
Разом зі зміною політики YouTube відмовляється від послуг сторонніх фактчекерів
YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам
24 вересня, 19:58
Олена Івановська: Ми не говоримо про блокування, бо це не наш шлях
Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент
16 вересня, 09:59

Шоу-біз

Легендарний музичний телеканал припинить трансляцію у низці країн ЄС після майже 40 років роботи
Легендарний музичний телеканал припинить трансляцію у низці країн ЄС після майже 40 років роботи
Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив)
Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив)
Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
Міла Нітіч розповіла про останні зустрічі з продюсером Бебешком та його слова про покарання
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua