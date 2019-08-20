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    Шоу-биз

    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности

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    <p>Тина Кунаки и Венсан Кассель</p> <p>instagram.com/tinakunakey/</p> - Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности

    Тина Кунаки и Венсан Кассель

    instagram.com/tinakunakey/

    Жена французского актера поделилась секретами привлекательности

    22-летняя Тина Кунаки считается одной из самых сексуальных моделей мира. Знойная мулатка прославилась не только своими яркими внешними данными, но и максимальной естественностью. Уверенность в себе Тина считает основой женской красоты.

    «Я верю, что женщина прекрасна, когда она себя полностью принимает и когда она счастлива. А мой личный секрет сексуальности – как можно меньше думать об этом», – отметила Кунаки.

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    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности
    Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности

    Пляжных костюмов у нее очень много.

    «Сколько бикини в моем чемодане? Если говорить правду, то 52! Количество зависит от того, как надолго я уезжаю. Но если поеду в Бразилию на месяц, то точно возьму не меньше 52», – цитирует Тину Elle.

    Кунаки в апреле стала мамой, она родила мужу дочь Амазони. Для нее это первый ребенок, а для Венсана – третий. У актера есть две старшие наследницы, от Беллуччи.

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