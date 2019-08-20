Молоденька жена 52-летнего Венсана Касселя раскрыла секреты своей сексуальности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кунаки и Венсан Кассель instagram.com/tinakunakey/

Жена французского актера поделилась секретами привлекательности

22-летняя Тина Кунаки считается одной из самых сексуальных моделей мира. Знойная мулатка прославилась не только своими яркими внешними данными, но и максимальной естественностью. Уверенность в себе Тина считает основой женской красоты.

«Я верю, что женщина прекрасна, когда она себя полностью принимает и когда она счастлива. А мой личный секрет сексуальности – как можно меньше думать об этом», – отметила Кунаки.

Пляжных костюмов у нее очень много.

«Сколько бикини в моем чемодане? Если говорить правду, то 52! Количество зависит от того, как надолго я уезжаю. Но если поеду в Бразилию на месяц, то точно возьму не меньше 52», – цитирует Тину Elle.

Кунаки в апреле стала мамой, она родила мужу дочь Амазони. Для нее это первый ребенок, а для Венсана – третий. У актера есть две старшие наследницы, от Беллуччи.