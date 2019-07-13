Молоденькая пассия Виктора Павлика собралась жить с 53-летним певцом до старости



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Екатерина Репяхова instagram.com/repyahovakate/

Девушка публично призналась в любви певцу

Концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова публично призналась в чувствах артисту.

На своей странице в Instagram 25-летняя избранница певца опубликовала нежный снимок с ним, на котором нежно его обнимает. Девушка пообещала любимому всегда быть рядом.

«И в радости, и не в радости. По дороге любой и в старости», - чувственно подписала снимок избранница Виктора.

В комментариях к снимку поклонники пары не поскупились на пожелания счастья и комплименты.