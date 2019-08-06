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    Шоу-биз

    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах

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    <p>Александра Кучеренко</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах

    Александра Кучеренко

    Фото: пресс-служба

    Александра Кучеренко стала лицом новой рекламной кампании Андре Тана

    Жена украинского телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко, снялась в модной фотосессии.

    «Мисс Украина» стала лицом новой рекламной кампании коллекции платьев от Андре Тана. На фото Кучеренко предстает в вечерних нарядах, которые подчеркнули ее восхитительную фигуру. Особый акцент сделан на длинных ножках красотки.

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    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
    Фото: пресс-служба

    Съемки проходили в Милане, автором снимков стала прославленная фотокудесница Соня Плакидюк.

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