Молоденькая жена Дмитрия Комарова показала страсть в соблазнительных нарядах
Александра Кучеренко
Фото: пресс-служба
Александра Кучеренко стала лицом новой рекламной кампании Андре Тана
Жена украинского телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко, снялась в модной фотосессии.
«Мисс Украина» стала лицом новой рекламной кампании коллекции платьев от Андре Тана. На фото Кучеренко предстает в вечерних нарядах, которые подчеркнули ее восхитительную фигуру. Особый акцент сделан на длинных ножках красотки.
Съемки проходили в Милане, автором снимков стала прославленная фотокудесница Соня Плакидюк.