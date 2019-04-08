Монатик рассказал об отношениях Тины Кароль и Дана Балана



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Монатик

Уже на протяжении многих эфиров шоу «Голос країни» Dan Balan не перестает ухаживать за украинской певицей

Недавно Монатик признался, что готов спеть на свадьбе своих коллег по проекту Тины Кароль и Дана Балана.

Ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая решила расспросить Монатика, об отношениях двух знаменитостей. Ведь он один и тех, кто видит Тину и Дана не только в креслах при включенных камерах, но и за кулисами.

«Мне очень интересно наблюдать за их отношениями. Я не знаю, что там у них происходит. Dan Balan очень много привнес в это шоу, мне кажется, и Тина как-то по-другому себя показывает: она такая веселая, как на крыльях. Я не хочу быть интриганом. Я за то, чтобы люди были счастливы в любом случае. Просто радует то, что у них хорошее настроение, они всегда классно танцуют и за их диалогами весело и интересно наблюдать. Мы всегда с Потапом уши раскинем: что сейчас Dan Balan подкинет Тине?» – рассказал Дмитрий Монатик.