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    Шоу-биз

    Стали известны первые полуфиналисты шоу «Голос країни-9»

    • Розсилка
    Стали известны первые полуфиналисты шоу «Голос країни-9»

    Состоялся первый прямой эфир проекта

    В воскресенье, 7 апреля состоялся первый прямой эфир вокального шоу «Голос країни-9».

    На стадии четвертьфинала по четыре участника из команды Тины Кароль, Дана Балана, Монатика и Потапа соревновались за возможность пройти в следующий этап соревнования, очередной прямой эфир.

    По правилам проекта, дальше прошли по двое участников из каждой команды. За одного из них больше всего голосов отдали зрители, второго же спас звездный тренер.

    Таким образом, по результатам первого прямого эфира в полуфинал из команды Потапа прошли – Виктория Ягич и Карина Арсентьева.

    Из команды Dan Balan за путевку в финал поборются Оксана Муха и Рафи Хейтам.

    У Тины Кароль в следующий раунд попали Андрей Хаят и Дэвид Аксельрод, которого выбрала тренер.

     

    Джерело: tsn.ua

    знаменитости Голос країни шоу-бизнес Dan Balan
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