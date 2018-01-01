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    Monatik снял клип в стиле боевиков Джеки Чана

    В новом музыкальном видео показываются восточные единоборства
    Популярный украинский певец Monatik выпустил новый клип на песню «Так, от чего ты без ума». В нем сделана ставка на яркие костюмы, граффити и единоборства в стиле боевиков 90-х с Брюсом Ли и Джеки Чаном, сообщает «Главком». «Помните, как в добрых девяностых мы заряжали кассету в видеомагнитофон и смотрели очередной
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:09
    • Розсилка
    Monatik
    Monatik

    В новом музыкальном видео показываются восточные единоборства

    Популярный украинский певец Monatik выпустил новый клип на песню «Так, от чего ты без ума». В нем сделана ставка на яркие костюмы, граффити и единоборства в стиле боевиков 90-х с Брюсом Ли и Джеки Чаном, сообщает «Главком».

    «Помните, как в добрых девяностых мы заряжали кассету в видеомагнитофон и смотрели очередной боевик с Брюсом Ли или Джеки Чаном? Эти ребята показали нам, что такое справедливость и молниеносные удары. И если во двор выходил мальчик с супер-уверенным выражением лицо, сомнений не было, он только посмотрел фильм «Возвращение дракона» и, скорее всего, под майкой у него самодельная звездочка Киндзи», - написал Monatik в Facebook.

    Режиссером музыкального видео выступила Таня Муиньо.

    Ранее «Главком» писал, что сегодня день рождения Ирины Федишин и публиковал подборку интересных фактов о певице.

     

    Украинская музыка Монатик Facebook
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