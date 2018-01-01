Monatik снял клип в стиле боевиков Джеки Чана

В новом музыкальном видео показываются восточные единоборства

Популярный украинский певец Monatik выпустил новый клип на песню «Так, от чего ты без ума». В нем сделана ставка на яркие костюмы, граффити и единоборства в стиле боевиков 90-х с Брюсом Ли и Джеки Чаном, сообщает «Главком». «Помните, как в добрых девяностых мы заряжали кассету в видеомагнитофон и смотрели очередной

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Monatik

В новом музыкальном видео показываются восточные единоборства

Популярный украинский певец Monatik выпустил новый клип на песню «Так, от чего ты без ума». В нем сделана ставка на яркие костюмы, граффити и единоборства в стиле боевиков 90-х с Брюсом Ли и Джеки Чаном, сообщает «Главком».

«Помните, как в добрых девяностых мы заряжали кассету в видеомагнитофон и смотрели очередной боевик с Брюсом Ли или Джеки Чаном? Эти ребята показали нам, что такое справедливость и молниеносные удары. И если во двор выходил мальчик с супер-уверенным выражением лицо, сомнений не было, он только посмотрел фильм «Возвращение дракона» и, скорее всего, под майкой у него самодельная звездочка Киндзи», - написал Monatik в Facebook.

Режиссером музыкального видео выступила Таня Муиньо.